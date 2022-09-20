برنت يتراجع إلى 90.62 دولار .. وسط سحابة الضغوط الاقتصادية

تراجعت أسعار النفط وسط سحابة الضغوط الاقتصادية التي تحوم في سماء الاقتصاديات العالمية، حيث تدخل غدا الأسواق المالية أسبوعا تحركه القرارت المرتقبة للبنوك المكزية العالمية، في مقدمتها الفيدرالي الأمريكي والمنتظر أن يرفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، ضمن مساعيه لمكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في نحو 40 عام، إلا أن مؤشر التوقعات برفع الأسعار بـ 100 نطقة أساس قفز من الصفر إلى 30 في المائة.

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 1.38 دولار بنسبة 1.5 إلى 90.62 دولار للبرميل عند التسوي، فيما انخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 1.28 دولار 1.49في المائة إلى 84.45 دولار للبرميل عند التسوية