خادم الحرمين الشريفين يتسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، اليوم، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة.

وتشرف بتقديم أوراق الاعتماد كل من، سفير سريلانكا باكير موحيدين آمزا، وسفير الدومينيكان (غير مقيم) خوليو سيمون كاستانيوس زويان، وسفير إسبانيا خورخيه ايبيا سييرا، وسفير غينيا بيساو دينو سيدي، وسفير إندونيسيا الدكتور عبدالعزيز أحمد، وسفير البرتغال نونو فولتييه ماتياس، وسفير البيرو كارلوس رودولفو زاباتا لوبيز، وسفير بنين آدم زكاري باغودو، وسفير البحرين الشيخ علي بن عبدالرحمن آل خليفة، وسفير قرغيزيا أولوقبيك ماريبوف، وسفير باكستان أمير خرم راتهور، وسفير الجزائر محمد بوغازي، وسفير فيتنام دانغ سون زونغ.

وقد رحب خادم الحرمين الملك سلمان، بالسفراء في السعودية، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ودولهم.

من جهتهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم وامتنانهم للملك على ما وجدوه من حفاوة وكرم ضيافة.