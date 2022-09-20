البنك المركزي يوافق على تخفيض رأسمال "الصقر للتأمين" إلى 140 مليون ريال

أعلنت شركة الصقر للتأمين التعاوني اليوم استلام خطاب البنك المركزي السعودي رقم 44015739 وتاريخ 1444/02/24هـ المتضمن الموافقة على تخفيض رأسمال الشركة بـ 260 مليون ريال بحيث يصبح رأس المال بعد التخفيض 140 مليون ريال.

يأتي ذلك بعد توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأسمال الشركة.

وستواصل الشركة استيفاء جميع متطلبات الجهات الرسمية، والإعلان عن أي تطورات في حال توفرها.