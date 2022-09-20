الأسهم الأوروبية تستهل تداولاتها على ارتفاع بدعم من البنوك

ارتفعت‭‭ ‬‬الأسهم الأوروبية عند بدء تداولاتها اليوم ‬‬على خلفية صعود أسهم البنوك مع استعداد المستثمرين لخروج نتائج اجتماع تحديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي سيستمر ليومين.

وتقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة بعد بداية ضعيفة للأسبوع.

وصعدت أسهم البنوك الأوروبية 1.6 في المائة مع استفادة المقرضين من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة مع ارتفاع معظم مؤشرات القطاعات بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش.

ومن المرجح أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 75 نقطة أساس غدا الأربعاء المرة الثالثة على التوالي، مواصلا تشديد سياسته النقدية لمكافحة التضخم الجامح.

وبحسب "رويترز"، ارتفعت أسهم شركة باكيم القابضة بنسبة 13.4 في المائة لتتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن وقعت شركة التكنولوجيا الحيوية السويسرية عقدين جديدين للببتيدات (مجموعات من الأحماض الأمينية).