"نيكي" يغلق على ارتفاع مع ترقب لاجتماع المركزي الياباني

سجلت الأسهم اليابانية مكاسب طفيفة اليوم مع ترقب المستثمرين نتيجة اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان المركزي هذا الأسبوع، إذ من المتوقع أن يعزز البنكان سياستهما المتشددة للتصدي للتضخم.

ومع استئناف الأسواق للتداول بعد عطلة وطنية، استهل المؤشر نيكي على ارتفاع 0.8 في المائة وصعد إلى 1.23 في المائة قبل تقليص مكاسبه لاحقا ليغلق مرتفعا 0.44 في المائة عند 27688.42 نقطة.

كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.45 في المائة.

وبحسب "رويترز"، تتوقع الأسواق بالفعل رفع سعر الفائدة الأمريكية بما لا يقل عن 75 نقطة أساس، مع وجود فرصة بنسبة 18 في المائة لرفعها بواقع نقطة مئوية كاملة.

ومع ذلك، من المتوقع أن يخالف بنك اليابان التيار السائد بين البنوك المركزية من خلال رفضه رفع أسعار الفائدة، حتى مع ارتفاع التضخم. وذكرت بيانات يابانية اليوم أن مؤشر تضخم المستهلكين الأساسي لامس أعلى مستوى له منذ 8 أعوام في أغسطس.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، حقق 162 مكاسب فيما تكبد 56 خسائر وارتفع 46 واستقر 7 دون تغيير يذكر.

وقادت أسهم التكنولوجيا المؤشر نحو الصعود. وكان لشركة تشغيل الهواتف المحمولة (كيه.كيه.دي.آي كورب) تأثير قوي، إذ ارتفع سهمها 1.77 في المائة، بينما صعد سهم (تي.دي.كيه كورب) لتصنيع المكونات الكهربائية 2.72 في المائة.

وشهدت شركة يونيتيكا لتصنيع المواد أكبر ارتفاع فردي على مؤشر نيكي، إذ صعدت 7.33 في المائة، في حين سجلت شركة الشحن البحري كاواسكي كيسن كايشا أكبر خسارة، إذ تراجعت 3.28 في المائة.