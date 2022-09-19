العطوي .. الإقالة واردة بعد النقطتين

تتجه النية لدى إدارة نادي القادسية، إلى فك ارتباطها مع المدرب الوطني خالد العطوي، بعد مرور خمس جولات فقط من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بسبب تردي النتائج وعدم تحقيق أي فوز حتى الآن، حيث تفاضل بين ثلاثة مدربين لاختيار بديل له.

وأوضحت المصادر، أن إدارة النادي في طريقها إلى إلغاء عقد العطوي، رغم أن الفريق ظل يقدم مستويات جيدة، إلا أن سوء النتائج قد يعجل برحيله.

وأشارت إلى أن إدارة النادي ترى أن العطوي لم يقدم الإضافة المطلوبة، في ظل عدم تحقيق القادسية أي فوز خلال خمس جولات مضت، لافتة إلى أن القادسية لم يحصد سوى نقطتين فقط من أصل 15 نقطة في الملعب، وضعتاه في مركز متأخر، ما يعني صعوبة مهمة المنافسة على الصعود إلى دوري روشن السعودي إذا استمرت النتائج بهذه الصورة.

وشددت على أن القدساويين يدرسون حاليا عديدا من الخيارات في ملف التدريب لاختيار بديل للعطوي، ويفاضلون بين ثلاثة مدربين، هم: التونسي الحبيب بن رمضان ومواطنه محمد الكوكي، إضافة إلى الجزائري نور الدين زكري.

ولم يحقق القادسية، أي انتصار حتى الآن بعد مرور خمس جولات، حيث خسر ثلاث مباريات أمام الأخدود 1 /3، العروبة وجدة بنتيجة واحدة 1 /2، بينما تعادل في اثنتين أمام نجران وهجر بنتيجة 1/1، ليحتل المركز الـ16 بنقطتين فقط.

وكان العطوي قد أشرف على لقاء فريقه الودي أمام النعيرية التي خسرها بهدف، حيث أشرك خلالها اللاعبين الذين لم يشاركوا أمام هجر.

يذكر أن عقد العطوي مستمر إلى نهاية الموسم الجاري، مع أفضلية التجديد حال الصعود إلى دوري الأضواء.