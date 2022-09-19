إنفانتينو: 50 ناديا مرشحة للفوز بكأس العالم

شدد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أهمية رفع معايير إدارة الأندية عالميا، مؤكدا أنها ضرورية لتحسين التوازن التنافسي، وقال "تحتاج الأندية لتعمل وفقا لمعايير أفضل، من الصحيح أن هناك فجوة بين عدد قليل من الدول في أوروبا، وليس أوروبا بأكملها، لكن عدد قليل من دولها وبقية العالم".

وأضاف "ما نحتاج إليه هو سد الفجوة، وهذا لن يحدث عن طريق خفض مستوى هذه الدول الأوروبية الكبرى، لأنها بحاجة أيضا إلى مواصلة النمو، لكن يتعين على بقية العالم أن ينمو كذلك، ونضمن أن يكون لدينا عالم كرة قدم أكثر تنافسية".

وأكد رئيس "فيفا" أهمية أن يكون مديرو الأندية على دراية بقضايا مثل تقويمات المباريات والمسابقات وتدريب المواهب ولوائح الانتقالات، ويكون لديهم فهم لكرة القدم العالمية، من المهم للجميع فهم مصالح العالم، هذا مهم في تحقيق هدف جعل كرة القدم عالمية بحق.

وأعاد رئيس "فيفا" التأكيد أنه يريد العمل من أجل مستقبل يكون فيه ما لا يقل عن 50 ناديا من جميع أنحاء العالم تملك القدرة على الفوز بكأس العالم للأندية، وقال "سيكون من بين هذه الأندية 20 ناديا أوروبيا وهذا جيد، لكن يجب أن يكون الـ30 المتبقية من القارات الخمس الأخرى وسيكون ذلك رائعا".