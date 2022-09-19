نيابة عن الملك.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يشارك في مراسم عزاء الملكة اليزابيث الثانية

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شارك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، في مراسم العزاء الرسمية، في وفاة الملكة اليزابيث الثانية، في العاصمة البريطانية لندن.

ونقل خلال مراسم العزاء، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء للملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، في وفاة الملكة اليزابيث الثانية.