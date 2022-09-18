تبوك أيقونة الزراعة في السعودية بإنتاج 150 طنا من التين سنويا

تسهم تبوك بتعزيز المسيرة الزراعية وتطورها في المملكة لإنتاجها مختلف أنواع المحاصيل الزراعية، عبر احتضانها 14,500 مزرعة على مساحة 270 ألف هكتار.

وتعد المنطقة من أبرز مناطق المملكة في تطورها الزراعي الكمي والنوعي، وتحفز وزارة البيئة والزراعة والمياه، المزارعين على الرقي بالزراعة عبر استخدام أحدث التقنيات المتطورة، من أجل الحصول على أفضل إنتاج لمزارعهم، إضافة إلى دعم المشروعات الزراعية والمزارعين عبر القروض الزراعية الميسرة وتأمين الآليات الزراعية والمكائن ومضخات الري ومختلف المعدات الخاصة بالمجال الزراعي، مما أسهم بتطور الزراعة بعموم مدن ومحافظات ومراكز وقرى تبوك.

وتزود المنطقة الأسواق بمختلف المحاصيل والأصناف الزراعية التي تشتهر المنطقة بإنتاجها ومنها فاكهة "التين" بدءا من يوليو حتى أكتوبر من كل عام، حيث تنتج 55 ألف شجرة تين تضمها مزارع المنطقة مايزيد عن 150 طنا سنويا.

وأوضحت منى البلوي أخصائية التغذية العلاجية بالمنطقة، أن التين من الفواكه الغنية جدا بالبوتاسيوم، الذي يساعد على خفض ضغط الدم، ويحافظ على صحة القلب، كما يحتوي على الألياف المهمة للأمعاء، إضافة إلى أنه غني بالكالسيوم للمحافظة على صحة العظام والحماية من الهشاشة.

والتين يعد من الفواكة الآمنة لمرضى السكر، وذلك لأن المؤشر الجلايسمي له منخفض "وهو مؤشر يقيس نسبة ارتفاع سكر الدم بعد تناوله"، وينصح مريض السكر دائما بتناول التين الطازج وليس المجفف لأن نسبة السكر في التين المجفف أعلى من الطازج، أما مرضى الغسيل الكلوي فيجب عليهم استشارة أخصائيي التغذية العلاجية قبل تناوله؛ لأنه يصنف من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم.

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أوضحت أن المملكة تنتج 26.6 ألف طن من فاكهة التين سنويا، وتحقق منها اكتفاء ذاتيا بـ 107 %، حيث تعمل على تطوير إنتاج وتصنيع وتسويق التين عبر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، باستغلال واستثمار الفرص والموارد المتاحة والاستفادة من الميز النسبية في المناطق المختلفة حسب الموارد الطبيعية والإمكانات الزراعية.