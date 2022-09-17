"المركزي" الألماني يطالب نظيره الأوروبي برفع أكثر لأسعار الفائدة

ذكر رئيس البنك المركزي الألماني بوندسبنك يواخيم ناجل، أنه سوف تكون هناك حاجة لرفع أكثر لأسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم.

وأضاف ناجل اليوم "مازلنا بعيدين جدا عن أسعار الفائدة التي تكون عند مستوى مناسب، نظرا لحالة التضخم الحالية"، بحسب "بلومبيرج".

وأضاف "هناك حاجة للمزيد، يجب أن ترتفع أسعار الفائدة، مازلنا بعيدين عن السعر المحايد، وهو المستوى الذي لا تقيده السياسة النقدية ولا تحفزه".

كان البنك المركزي الأوروبي قد شدد في وقت سابق هذا الشهر من سياسته، بواقع 75 نقطة أساس تاريخية، ويستعد المسؤولون للإعلان عن زيادة ضخمة أخرى في أسعار الفائدة، في اجتماعهم، الذي يُعقد في أكتوبر المقبل، إذا كانت توقعات التضخم تتطلب خطوة كبيرة إضافية، طبقا لمصادر على صلة بالقضية.