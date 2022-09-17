عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي إلى طبيعتها

قالت وزارة النفط العراقية نقلا عن شركة نفط البصرة اليوم إن عمليات تحميل وتصدير النفط من ميناء البصرة النفطي عادت إلى معدلاتها الطبيعية بعد توقفها يوم الجمعة بسبب تسرب نفطي.

وأضافت الوزارة "تمكنت الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة من معالجة التسرب النفطي".

وبحسب "رويترز" يضم الميناء أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يوميا.