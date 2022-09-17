1.63 تريليون دولار الإيرادات الضريبية في الصين منذ بداية 2022 .. هبطت 12.5%

تقلصت الإيرادات الضريبية في الصين خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث كثفت البلاد من إجراءاتها المتعلقة بالتخفيضات الضريبية لتعزيز حيوية السوق.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية اليوم أن إجمالي الإيرادات الضريبية للصين بلغ حوالي 11.32 تريليون يوان (حوالي 1.63 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، بانخفاض 12.5 في المائة على أساس سنوي.

وبحسب "الألمانية"، حققت الصين قرابة 2.83 تريليون يوان من ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 73.6 في المائة مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت البيانات أن الصين أطلقت حملة واسعة النطاق لاسترداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة هذا العام، بهدف تخفيف الأعباء المالية على دافعي الضرائب. وتجاوزت المبالغ المستردة الضريبية المتراكمة ومبالغ التخفيضات وتأجيل تحصيل الضرائب والرسوم في البلاد هذا العام، 3.3 تريليون يوان، بحلول 31 أغسطس الماضي، وفقا للهيئة الوطنية للضرائب.

وباستثناء تأثير استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة، نمت عائدات الضرائب في الصين بنسبة 1.1 في المائة عن العام السابق.

وانخفضت ضريبة الشراء على السيارات بنسبة 30.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، حيث قررت الحكومة أواخر مايو الماضي خفض ضريبة شراء السيارات إلى النصف بالنسبة لبعض سيارات الركاب.