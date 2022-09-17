ولي العهد يهنئ الأمير ويليام بمناسبة تعيينه أميرا لويلز

بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للأمير ويليام، بمناسبة إعلان الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تعيينه أميرا لويلز.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له ، متمنيا له موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة المزيد من التقدم والرقي.