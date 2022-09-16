الهلال يخنق الشباب بـ «العلامة الكاملة»

واصل الهلال تألقه في دوري روشن السعودي بتحقيق العلامة الكاملة بعد أن كسب ضيفه الوحدة 2 /0 في ختام منافسات الجولة الرابعة، وتعادل التعاون وضمك والفيحاء وأبها 1/1.

ورفع الهلال رصيده إلى (12 نقطة)، الوحدة (ثلاث نقاط)، التعاون (ثماني نقاط)، ضمك (سبع نقاط)، الفيحاء "نقطتين"، أبها "أربع نقاط".

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، فرض الوحدة التعادل على الهلال حتى الدقيقة (58) قبل أن يحرز المالي موسى ماريجا الهدف الأول ثم أضاف النيجيري إيجالو الهدف الثاني (79).

وأهدر التعاون فرصة للاقتراب من القمة بتعادله 1/1 مع ضمك، حيث تقدم التعاون بهدف المدافع الكرواتي دوماجوي أنتوليتش بالخطأ في مرماه (50) قبل أن يتعادل ضمك عن طريق البرازيلي برونو دوارتي (70).

وبالنتيجة نفسها فرض الفيحاء التعادل على أبها في الدقائق الأخيرة 1/1 حيث منح صالح العمري التقدم لأبها (65) لكن النيجيري أنطوني نواكايمي انتزع التعادل قبل ثلاث دقائق من النهاية قبل أن يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا قاتلا للفيحاء في اللحظات الأخيرة لميلان بافكوف.