الأهلي يتسلق أحد

استعاد الأهلي نغمة الفوز بعد أن كسب ضيفه أحد 3 /0 ضمن الجولة الخامسة من دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى، وتعادل العروبة والعين 2/2.

ورفع الأهلي رصيده إلى "ثماني نقاط"، أحد "خمس نقاط"، العروبة "خمس نقاط"، والعين "نقطة واحدة".

على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، انتظر الأهلي حتى الدقيقة (29) قبل أن يسجل عبدالله المقرن الهدف الأول ثم أضاف علي الأسمري الهدف الثاني (44) من ضربة جزاء، قبل أن يختتم زياد الجهني (76) الثلاثية، ليعود الأهلي إلى نغمة الفوز بعد أن وقع في فخ التعادل السلبي مع العروبة في الجولة الماضية.

وعلى ستاد مدينة الملك سعود الرياضية، اكتفى العين وضيفه العروبة بالتعادل حيث سجل للأول تركي السفياني (30)، وعلاء مرزوقي (96) من ضربة جزاء، وللثاني تياجو بيزيرا (13)، وفيليب فريتاس (39).