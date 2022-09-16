ضعف الشحنات العالمية يهوي بسهم فيديكس 22% .. أدنى مستوى منذ الجائحة

هوت أسهم فيديكس الأمريكية اليوم بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح أولية قاتمة ، مشيرة إلى ضعف حجم الشحنات العالمية.

سحبت شركة الشحن العملاقة في وقت متأخر من يوم الخميس توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن تدابير كبيرة لخفض التكاليف.

وانخفض سهمها بأكثر من 20٪ في التعاملات اليوم ليتداول عند أدنى مستوى منذ يوليو 2020.

قال الرئيس التنفيذي راج سوبرامانيام في بيان نقلته وكالة سي إن بي سي: "تراجعت الأحجام العالمية حيث ساءت اتجاهات الاقتصاد الكلي بشكل كبير في وقت لاحق من هذا الربع ، على الصعيدين الدولي وفي الولايات المتحدة".

وأضاف" أن هذا الأداء مخيب للآمال ، لذلك نحن نعمل ​​بقوة لخفض التكاليف."