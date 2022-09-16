مؤشرات "وول ستريت" عند أدنى مستوياتها في شهرين .. "ناسداك" يهبط 1.3%

تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز إلى أدنى من 3900 نقطة عند بدء التداول في وول ستريت اليوم ليكسر مستوى يعتبره المتعاملون مهما، وذلك بعد تنبيه بخصوص الأرباح من شركة فيديكس لخدمات لشحن أثار قلق المستثمرين ورفع من مخاوفهم المرتبطة برفع أسعار الفائدة.

وبحسب "رويترز"، سجلت مؤشرات وول ستريت أدنى مستوياتها في شهرين، إذ تراجع ستاندرد آند بورز بمقدار 20.40 نقطة، أي 0.52 في المائة، إلى 3880.95 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز 95.21 نقطة، أي 0.31 في المائة إلى 30866.61 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك 151.15 نقطة، أي 1.31 في المائة، إلى 11401.21 نقطة.