كيف يؤثر التضخم على مشتريات الأسر؟

ارتفعت الأسعار بحدة منذ نهاية الحجر الصحي واندلاع الأزمة في أوكرانيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم إلى 8.3 في المائة هذا العام في مختلف أنحاء العالم.

في ما يلي بعض المنتجات التي يؤثر سعرها على ميزانيات الأسر حول العالم.

* البنزين

منذ بداية الأزمة في أوكرانيا ارتفعت أسعار النفط، نظرا لأن روسيا هي ثالث أكبر منتج للخام في العالم. واقترب سعر برميل برنت من بحر الشمال من 140 دولارا قبل أن يتراجع إلى ما دون 100 دولار.

انعكس ذلك على الأسعار في محطات الوقود ليتجاوز سعر البنزين 2 يورو للتر الواحد في مارس في فرنسا أو ألمانيا أو المملكة المتحدة، وخمسة دولارات للغالون (3.78 لترا) في الولايات المتحدة في منتصف يونيو، قبل أن ينخفض قليلا في الأسابيع الماضية.

حصل الأمر نفسه بالنسبة لوقود الفيول والغاز: تعد مصادر الطاقة إلى حد بعيد أكبر عنصر للتضخم في منطقة اليورو مع زيادة قدرها 38.6 في المائة في أغسطس على مدى عام واحد وفقا لأرقام نشرها معهد الإحصاء الأوروبي يوروستات اليوم.

هذا يؤثر على الاقتصاد بأكمله من خلال زيادة تكاليف الإنتاج للشركات. لقد أصبح الوضع حرجا لدرجة أن بعض المصانع، أو حتى حمامات السباحة في فرنسا، أغلقت أبوابها لتجنب دفع فواتير باهظة.

* المعجنات والفاصولياء

نظرا لكون أوكرانيا "سلة خبز أوروبا"، فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع أسعار الحبوب وعلى وجه الخصوص القمح الذي تجاوز الأرقام القياسية في بداية شهر مارس.

تبعه سعر المعكرونة، في مايو، قدرت شركة أليانز المالية في دراسة لها أن سعرها ارتفع بنسبة 19 في المائة في منطقة اليورو على مدى 18 شهرا.

وفي كندا، وهي مصدر رئيسي للقمح، ارتفع سعر العلبة التي تحتوي على 500 غرام 60 سنتا على مدار عام في يوليو، لتصل إلى 3.16 دولارات كندية، وفقا للأرقام الرسمية.

في تايلاند، ارتفعت أسعار المعكرونة سريعة التحضير، وهي منتج شائع جدا تحدد الدولة سعره، في نهاية أغسطس للمرة الأولى منذ أربعة عشر عاما. ارتفع سعر الكيس بنحو 0.03 يورو ليصل إلى سبعة باهت (20 سنتا).

لحق بها الذرة وارتفع سعر كيلوجرام التورتيلا وهي غذاء أساسي في المكسيك بمقدار 2.79 بيزو في المتوسط بين يناير ومنتصف سبتمبر، وهي أحد المنتجات الأكثر تأثيرا على التضخم في البلاد.

في البرازيل، هناك مادة غذائية أخرى موجودة في معظم الوجبات، وهي فاصولياء "كاريوكا" التي ارتفعت سعرها بنسبة 22.67 في المائة في أغسطس مقارنة بالعام الذي سبقه.

* اللحوم

مع ارتفاع سعر الحبوب، ارتفعت تكلفة علف الحيوانات ومن ثم رفع المربون أسعارهم، وفي الأرجنتين، ارتفع سعر اللحم المفروم الذي يلقى إقبالا بفضل سعره المنخفض تقليديا، بنسبة 76.7 في المائة خلال الاثني عشر شهرا الماضية. وتواجه البلاد إحدى أسوأ حالات التضخم في العالم إذ وصل إلى 56.4 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

في أوروبا، ارتفعت أسعار الدواجن ورفع إنفلونزا الطيور من ارتفاع التكاليف. وارتفع سعر الدجاج بالجملة 33 في المائة في أغسطس على أساس سنوي.

* البيرة

انعكس التضخم أيضا على البيرة التي تتحمل العبء الأكبر من الزيادة في أسعار الشعير والقمح، وأيضا من زيادة سعر الألمنيوم للعلب والزجاج للزجاجات التي ارتفعت أسعارها بنسبة 70 في المائة عما كانت عليه قبل الأزمة في أوكرانيا.

* الصحف

ارتفع سعر الورق نظرا للحاجة إلى الطاقة في إنتاجه، كما ارتفع سعر لب الورق مع انتعاش الطلب بعد الحجر.

وارتفع أسعار الصحف الفرنسية بما في ذلك لو فيغارو ولومانيته ولو بوان ببضع عشرات من القروش في يناير.

في المملكة المتحدة، ارتفع سعر صحف ذا صن وتايمز وصنداي ميل. كما خفضت بعض الصحف عدد الصفحات.

وإجمالا في أوروبا ارتفعت أسعار الصحف بنسبة 6.5 في المائة في يوليو.