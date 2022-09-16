الأسهم اليابانية تنخفض 2 % أسبوعيا متأثرة بمخاوف الركود

تراجعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق اليوم وسجلت انخفاضا أسبوعيا مع استمرار المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ظل رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي أدى لانخفاض وول ستريت خلال الليل.

ونزل المؤشر نيكي 1.11 % ليغلق عند 27567.65 نقطة بعد تراجعه إلى أدنى مستوى منذ السابع من سبتمبر في وقت سابق من الجلسة. وانخفض المؤشر 2.29 % هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 % بحسب رويترز.

وسجلت أسهم التكنولوجيا أداء ضعيفا وتراجع مؤشر القطاع 1.11 % ، وانخفض سهم طوكيو إلكترون المصنعة للرقائق الإلكترونية 4.33 % وكان الأكثر تأثيرا في تراجع المؤشر نيكي.

وانخفض سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر يونيكلو 1.31 % .

