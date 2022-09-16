للمرة الأولى منذ 13 شهرا.. مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا ترتفع 3.4 %

عادت سوق السيارات الجديدة في أوروبا إلى النمو مجددا في أغسطس الماضي، للمرة الأولى منذ 13 شهرا، رغم أن هذا النمو قد يكون قصير الأمد بالنظر إلى معدلات التضخم القياسية وأزمة الطاقة غير المسبوقة التي قد تؤثر على الإقبال على الشراء.

وذكرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، اليوم ، أن تسجيل السيارات الجديدة ارتفع بنسبة 3.4 % ليصل إلى 748 ألف و961 سيارة. وكانت مرسيدس بنز إيه جي من بين الشركات التي حققت أفضل أداء، حيث ارتفعت مبيعاتها بنسبة 16 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتلوح في الأفق بارقة تحسن بالنسبة لشركات تصنيع السيارات في ظل تراجع بعض مشكلات سلاسل التوريد مثل بدء انحسار مشكلة أشباه الموصلات، غير أن ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي يلقي بظلاله على التوقعات الخاصة بحجم المبيعات بحسب الألمانية .

وارتفع معدل تسجيل السيارات الجديدة في ألمانيا بنسبة 3 % ، وفي فرنسا بنسبة 3.8 % ، وفي أسبانيا بنسبة 9.1 % .