موسكو: خط أنابيب قوة سيبيريا 2 لنقل الغاز إلى الصين سيحل محل نورد ستريم 2

أعلنت موسكو أنّ خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" الذي تتباحث مع بكين منذ سنوات عدّة لبنائه بهدف تزويد الصين بالغاز الروسي "سيحلّ محلّ" خط أنابيب "نورد ستريم 2" الذي بُني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا لكن تمّ التخلّي عنه إثر الحرب مع أوكرانيا

وفي مقابلة أجرتها معه قناة روسيا-1 التلفزيونية سئل وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عمّا إذا كانت روسيا بصدد تبديل استراتيجيتها في مجال تصدير الطاقة من خط أنابيب "نورد ستريم 2" الأوروبي إلى "قوة سيبيريا 2" الآسيوي فأجاب "نعم".

وكان نوفاك أكّد في وقت سابق ، على هامش زيارة إلى أوزبكستان، أنّ موسكو وبكين ستوقّعان قريباً اتفاقيات تستورد بموجبها الصين من روسيا "50 مليار متر مكعب من الغاز" سنوياً عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" الذي سيبدأ بناؤه في 2024.

وهذه الكمّية من الغاز الروسي تعادل تقريباً السعة القصوى لخط أنابيب "نورد ستريم 1" والبالغة 55 مليار مكعب سنوياً.

وهذا الخط الاستراتيجي الذي يربط روسيا بألمانيا والمتوقّف عن العمل منذ 2 سبتمبر الجاري كنت تمرّ من خلاله ثُلث شحنات الغاز الروسي إلى الاتّحاد الأوروبي.

ومن المقرّر أن ينقل خط أنابيب "قوة سيبيريا 2" الغاز الروسي إلى الصين، جزئياً عبر منغوليا.

وبذلك تكون استراتيجية الطاقة الروسية قد اعتمدت هذا المشروع بديلاً عن نورد ستريم-2، المشروع الذي لطالما دعمته ألمانيا على الرّغم من الاعتراضات الأميركية الشديدة لكنّه لم يدخل الخدمة في نهاية المطاف إذ اتّفق الغربيون على دفنه .

من جهة ثانية، أعلن نوفاك أنّ صادرات الغاز الروسي إلى الاتّحاد الأوروبي "ستنخفض بنحو 50 مليار متر مكعب" في 2022.

ومقابل هذا الخفض فإنّ شركة غازبروم الحكومية الروسية التي تشغّل خط أنابيب "قوة سيبيريا 1" الذي ينقل منذ نهاية 2019 الغاز من حقل تشاناندينا (ياقوتيا) الروسي إلى شمال شرق الصين، "ستزيد شحناتها" للوصول إلى "20 مليار متر مكعب من الغاز" سنوياً، بحسب ما أضاف الوزير الروسي.

