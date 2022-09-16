الصين: الاقتصاد الصناعي شهد نموا قويا في العقد الماضي

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، الصينية إن الاقتصاد الصناعي سجل أداءً قوياً على مدار العقد الماضي. وأضافت الهيئة في تقرير لها أن ناتج القيمة المضافة الصناعي للبلاد سجل زيادة سنوية متوسطة بمسبو 6.1 في المائة من عام 2013 إلى عام 2021، أعلى بكثير من اقتصادات رئيسية أخرى في العالم، بحسب ما ذكرت اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وسجلت الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل ( حوالي 2.89 مليون دولار أمريكي)، أرباحاً مجمعة وصلت إلى 8.7 تريليون يوان في عام 2021، بزيادة 40.7 في المائة عن عام 2012، بينما ارتفعت إيرادات الشركات بنسبة 37.7 % عن عام 2012، لتبلغ 128 تريليون يوان في عام 2021 . وأشار التقرير أيضاً إلى تحسن الهيكل الصناعي. وخلال الفترة ما بين 2013 إلى 2021، سجل قطاعا تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية نمواً سنوياً متوسطاً بنسبتي 9.2 % و 11.6 % على التوالي.