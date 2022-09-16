النصر يضرب .. والاتحاد يطرب

ذر النصر الملح على جراح مضيفه الباطن عندما مزق شباكه بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، فيما كسب الاتحاد ضيفه الخليج 2 /0، وتغلب الرائد على الاتفاق 2 /1.وارتفع رصيد الاتحاد إلى (عشر نقاط)، النصر (تسع نقاط)، والرائد (ست نقاط) فيما توقف عند الاتفاق (أربع نقاط)، الخليج (نقطة واحدة)، والباطن في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.وأطرب النصر أنصاره بأربعة أهداف تناوب على تسجيلها أربعة لاعبين، حيث افتتح البرازيلي لويس جوستافو التسجيل بتسديدة من خارج الصندوق (17)، وعززه ابن جلدته أندرسون تاليسكا بتسديدة أخرى من خطأ خارج الـ18 (29)، وأطلق سامي النجعي رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث (40)، وعزف عبدالرحمن غريب رباعية النصر بتسجيل الهدف الرابع بتسديدة على مشارف الـ18 (51).في جدة، قاد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله الاتحاد إلى الفوز على الخليج بعد أن سجل الهدفين الأول من رأسية (4)، والآخر بعد أن استغل كرة وسط دربكة دفاعية واسكنها في الشباك (69).وتعرض الخليج للنقص إثر طرد اللاعب حازم الزهراني بعد ثمانية دقائق من دخوله بدلا عن هاني الصبياني (73).في الدمام، تقدم الاتفاق بهدف السويدي روبين كايسون (40)، إلا أن الرائد قلب الطاولة عبر المغربين عبدالكريم البركاوي (46)، ومحمد فوزير (86).ويلعب اليوم التعاون (سبع نقاط) مع ضمك (ست نقاط)، أبها (ثلاث نقاط) مع الفيحاء (نقطة واحدة)، والهلال (تسع نقاط) مع الوحدة (ثلاث نقاط).