زوار القمة: الإصلاحات والتحولات السعودية سريعة ومذهلة

حظيت القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، التي تنظمها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" في مدينة الرياض باهتمام واسع من المهتمين بالتقنية من خارج المملكة، حيث لفتت أنظارهم ما قدم خلالها من جلسات وورش وعروض حية في المعرض المصاحب للقمة من جوانب عدة تتعلق بحياة الإنسان، مثل: الصحة والصناعة والبيئة والطاقة وغيرها من العلوم التي يدخل في استخداماتها الذكاء الاصطناعي.وبحسب "واس"، أكد الزوار من مختلف دول العالم ومنهم المهتم بالتقنية من الصين لي يونج، أن التطورات التي تشهدها المملكة أثبتت جاهزيتها التامة في قيادة العالم للتنمية في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي.وأبدى سعادته بزيارته الأولى للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقام على أرض المملكة في نسختها الثانية، ووصف المجتمع السعودي بالطموح لاهتمامه بمثل هذا النوع من المؤتمرات العالمية التي تخدم البشرية مع وجود عديد من القطاعات الحكومية السعودية التي وظفت تقنية الذكاء الاصطناعي في أعمالها سعيا إلى تحقيق رؤية المملكة 2030.بدوره، قال أندرياس، أحد زوار المعرض من أستراليا، "إن احتضان القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، والتقدم والتحول السريع الذي تشهده المملكة، مذهل خلال الأعوام الأربعة التي قضاها في المملكة، كل شهر تظهر قرارات وتحولات وإصلاحات مستمرة لتحقيق رؤية المملكة 2030، وأنا متحمس للعودة في 2030، وعلى يقين تام بأني سأرى نيوم و ذا لاين وعديدا من المشاريع نفذت على أكمل وجه بهمة قيادة المملكة وهمة شبابها".ونوه بول، أحد زوار المعرض من نيجيريا، بما وصلت إليه المملكة اليوم من تقدم كبير في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه تفاجأ، لكون معظم المهتمين هم جيل الشباب، الذي يعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية والازدهار، مشيدا بالجامعات السعودية ومخرجاتها في المجال العلمي والتقني.فيما أبدت دانيا كوني من الولايات المتحدة، التي تزور المعرض، إعجابها بالمستوى العالي وبما تقدمه القمة من أعمال ومخرجات تخدم جميع الجوانب المتعلقة بالتقنيات المتقدمة سواء في جانب الورش أو الجلسات والمتحدثين أيضا من حول العالم، مشيدة بمدى تطور التقنية في المملكة في مختلف القطاعات وباهتمام الشعب السعودي في هذا المجال وحرصهم على المشاركة والحضور.وأوضحت فيكتوريا، إحدى المهتمات بمجال بيانات الروبوت من الولايات المتحدة، وتتواجد للمرة الأولى في المملكة، أن مستقبل المملكة يتضح جليا من خلال هذه القمة التي جمعت كثيرا من القطاعات وصناع القرار حول العالم الذي يشتركون في الأهداف والطموحات والاهتمامات نفسها بمجال تقنية الذكاء الاصطناعي التي تعد المستقبل للحياة البشرية، مبينة سرعة التحولات والتطورات التي تشهدها المملكة.