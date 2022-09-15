أغلبها بلا تراخيص .. 190 عقوبة على منشآت مخالفة لنظام الاستثمار التعديني

وبينت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المخالفين الذين يعملون دون تراخيص نظامية يشكلون النسبة الأكبر من عدد العقوبات الصادرة، حيث شكل المخالفون في منطقة عسير النسبة الأكبر من إجمالي العقوبات الصادرة بواقع 58 عقوبة، ثم منطقة مكة المكرمة 31 عقوبة، ومنطقة جازان 25 عقوبة، فيما سجل المخالفون في منطقة تبوك 18 عقوبة ومنطقة الرياض 17 عقوبة.
وأكدت الوزارة عزمها على مواصلة تنفيذ الجولات الرقابية، للتأكد من متابعة الأنشطة التعدينية، وضمان حماية القطاع من الممارسات غير النظامية، والمحافظة على الثروات المعدنية لتحقيق الاستغلال الأمثل لها، ولحماية المجتمعات المجاورة، إضافة إلى تطبيق لائحة نظام الاستثمار التعديني بما يحقق استدامة القطاع.
وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى زيادة القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار، ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، إضافة إلى الإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتنمية الإيرادات غير النفطية، حيث تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بنحو خمسة تريليونات ريال، تنتشر في أكثر من 5300 موقع.
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