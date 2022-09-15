نمو غير متوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس.. صعدت 0.3 %

سجلت مبيعات التجزئة الأمريكية انتعاشا بشكل غير متوقع في أغسطس، حيث أقبل الأمريكيون على شراء السيارات وارتياد المطاعم بشكل أكبر مع انخفاض أسعار البنزين، لكن الطلب على السلع يتباطأ مع قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة بحدة.

ومع ذلك، من المرجح أن يظل إنفاق المستهلكين مدعوما باستمرار قوة سوق العمل، خاصة مع صدور بيانات منفصلة اليوم الخميس تظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

ومن المرجح أن تمنح قوة سوق العمل إلى جانب الزيادة المفاجئة في أسعار المستهلكين في أغسطس دافعا أقوى للبنك المركزي الأمريكي لرفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأربعاء المقبل.

وبحسب "رويترز" ارتفعت مبيعات التجزئة 0.3 في المائة الشهر الماضي. وعُدلت البيانات الخاصة بشهر يوليو بالانخفاض لتظهر تراجع المبيعات بنسبة 0.4 في المائة بدلا من بقائها دون تغيير كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا بقاء المبيعات دون تغيير، مع تقديرات تراوحت بين انخفاض بنسبة 0.5 في المائة وارتفاع بنفس النسبة.

وأظهر تقرير منفصل من وزارة العمل اليوم أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية انخفضت بواقع خمسة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في العاشر من سبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية مايو.

وكانت هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في نهاية يوليو، مع توفر فرصتي عمل لكل عاطل.