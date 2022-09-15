توقعات بتعافي الطلب على النفط تدعم صعود البورصات الخليجية

تعافت معظم أسواق الخليج الرئيسة اليوم، إذ بدا أن المستثمرين تجاوزوا توقعات تشديد السياسة النقدية التي تهدف لمكافحة التضخم، وراهنوا على تحسن توقعات الطلب على النفط في المدى الطويل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على الوقود بقوة في العام المقبل مع تخفيف الصين قيود مكافحة كوفيد-19.

وبحسب "رويترز" تعافى مؤشر أبوظبي بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة عندما توقفت أطول مدة صعود يسجلها خلال شهر، وزاد 0.5 في المائة.

وصعد سهم شركة أبوظبي للطاقة (طاقة) 14.7 في المائة بعد تسجيل ارتفاع مماثل في الجلسة السابقة في أعقاب استحواذ مجموعة ملتيبلاي على حصة 7.3 في المائة في الشركة في اتفاق قيمته عشرة مليارات درهم إماراتي (2.72 مليار دولار). وزاد سهم مجموعة ملتيبلاي 14.6 في المائة.

وقادت أسهم القطاع العقاري القيادية المكاسب في بورصة دبي حيث صعد مؤشرها 0.9 في المائة.

ومن المتوقع أن تحقق الإمارات مكاسب من تخفيف الصين، أكبر شريك تجاري للإمارات، لقيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.3 في المائة بدعم من زيادة حادة في أسعار الغاز الطبيعي.

وانخفض مؤشر بورصة السعودية انخفض 0.5 في المائة، وجاءت أسهم القطاع المصرفي والبتروكيماويات في صدارة الخسائر مع بقاء السوق منكشفة على أسواق الطاقة المتقلبة.

فيما استقر مؤشر بورصة المنامة عند 1939 نقطة وفي عمان فقد نزل المؤشر 0.3 في المائة إلى 4479 نقطة بينما ارتفع مؤشر بورصة الكويت 0.7 في المائة إلى 8483 نقطة.

وفي مصر، فقد انخفض مؤشر البورصة المصرية 1.1 في المائة، ليتراجع لليوم الثالث بفعل استمرار المخاوف المرتبطة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي.

