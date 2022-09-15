الرئيس الأوكراني يطالب بضم بلاده إلى السوق الأوروبية الموحدة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أن بلاده ترغب بالانضمام إلى السوق الأوروبية الموحدة قبيل قرار بشأن منح كييف عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين وفقا لفرانس برس: "بالنسبة إلينا، تعد مسألة انضمام أوكرانيا إلى السوق الأوروبية الموحدة ملحة، بينما نحن في طريقنا للحصول على وضع عضو في الاتحاد الأوروبي، أنا متأكد أن ذلك سيحدث وسيكون من بين أهم انتصارات بلدنا".