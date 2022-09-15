"برنت" عند 91.3 دولار وسط مخاوف من ضعف الطلب .. هبط 2.9%

هوى خام برنت 3 في المائة اليوم، بفعل المخاوف من ضعف الطلب وقوة الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة القلق من شح الإمدادات.

واستقر الدولار اليوم قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيستمر في تشديد السياسة النقدية.

وبحسب "رويترز"، تراجع خام برنت 2.72 دولار، أو 2.9 في المائة، إلى 91.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 1342 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63 أو 1.8 في المائة إلى 88.04 دولار.

وأثارت الاشتباكات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان المنتجة للنفط، فيما له صلة بنزاع مستمر منذ عقود بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين، قلقا بشأن الإمدادات رغم أن مسؤولا أرمينيا كبيرا قال الأربعاء إنه تم الاتفاق على هدنة.

وكانت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.

ويعتبر الدولار القوي من العوامل المؤثرة بالسلب على الطلب على النفط، إذ تصبح السلع المقومة بالدولار، ومنها النفط الخام، أكثر كلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.