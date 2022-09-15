أسهم أوروبا ترتفع بعد موجة بيع كبيرة

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم بدعم من أسهم البنوك بعد أن أبدت الأسواق مؤشرات على التعافي من موجة بيع حادة نتجت عن المراهنات على رفع كبير لأسعار الفائدة في أنحاء العالم.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % بحلول الساعة 07:11 بتوقيت جرينتش بعد تراجع على مدى يومين متتاليين.

وتسببت بيانات التضخم الأمريكية في موجة بيع للأسهم في الأسواق العالمية هذا الأسبوع، إذ عززت توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس أخرى في الأسبوع المقبل بحسب رويترز.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك واحدا بالمئة وجاء في صدارة القطاعات الرابحة مع ترقب البنوك لتحقيق أكبر مكسب ممكن من رفع أسعار الفائدة، في حين ذكر مورجان ستانلي أن هذا أمر إيجابي للبنوك في المنطقة.