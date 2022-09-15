"تاسي" يرتفع 1 % ويستعيد مستوى 12 ألف نقطة

ارتفعت الأسهم السعودية خلال تعاملات جلسة اليوم بنحو 120 نقطة، وسط ارتفاع غالبية القطاعات. ويأتي الدعم من قطاع البنوك بشكل رئيسي ثم الطاقة، حيث ارتفع قطاع البنوك 1.3 في المائة نحو 0.9 في المائة لطاقة.

ويأتي ارتفاع السوق بعدما أنهى تعاملات الجلسة السابقة على أكبر هبوط يومي في 11 أسبوعا، على خلفية تراجع الاسواق العالمية بفعل بيانات التضخم الأمريكية. وارتفع سهم مصرف الراجحي 1.6 في المائة، فيما صعد سهم أرامكو بنحو 0.95 في المائة، وهما الأكثر دعما لحركة السوق خلال مطلع التعاملات. أما حركة بقية الأسهم، فتتداول أسهم 158 شركة على ارتفاع تصدرها سهم الوطنية للتعليم بمكاسب 4.5 في المائة.

بينما تراجعت أسهم 35 شركة تصدرها سهم اسمنت الجنوب المتراجع 2 في المائة، حيث يتداول السهم دون احقية توزيع أرباح والبالغة 0.75 ريال للسهم.