"نيوليب" الراعي الماسي لـ "Seamless" في السعودية .. والبلاتيني في الشرق الأوسط لـ 3 سنوات

وقع المهندس زياد العيسى الرئيس التنفيذي لشركة نيوليب، وجوزيف ريدلي المدير العام لـ Terrapinn Middle East اتفاقية الرعاية في المكتب الرئيسي لشركة نيوليب في الرياض.

واختارت شركة نيوليب مؤتمر ومعرض Seamless الرائد عالميا في مجال المدفوعات والتقنية والتجارة الإلكترونية كمنصة تسويق إستراتيجية حيث بدأت وتيرة رحلة نموهم في الشرق الأوسط وأفريقيا بازدياد.

وقال زياد العيسى "نعتز بالتعاون مع مؤتمر ومعرض Seamless، وإعلان هذه الرعاية التي تصب في أهداف رؤية المملكة لتطوير منظومة القطاع المالي وبناء مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، كما تدعم رؤية الشركة في تشكيل مستقبل المدفوعات، والتي تعكس التزامنا نحو تمكين رقمنة هذا القطاع في المملكة والمنطقة".

ومن جانبه قال جوزيف ريدلي "تنمو التجارة الرقمية وتتطور بمعدل استثنائي بين المستهلكين والشركات، متبنية الابتكارات والتقنيات الجديدة التي يتم إطلاقها في السوق، حيث تملك نيوليب خططًا رائعة ورؤية واضحة حول كيفية المساهمة وقيادة منظومة التقنية المالية، ونحن متفائلين بهذه الشراكة ونتطلع إلى جني ثمارها خلال الأعوام القادمة".

وأضاف "وتعي شركة نيوليب أن أحد الأهداف الأساسية لـ Seamless السعودية هو كيفية تقديم خدمات مالية حديثة تعتمد على التقنية في أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في العالم، وسيجمع المؤتمر بين آلاف الجهات الفاعلة في مجال المدفوعات والتقنية المالية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، لمناقشة مستقبل منظومة التجارة الرقمية وتقييمه".

جدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض Seamless سيقام في السعودية حضوريا لأول مرة في الرياض، من 2 إلى 3 نوفمبر 2022، بينما سيعقد المؤتمر في نسخته 23 في دبي من 23 إلى 24 مايو 2023.

وسوف يضم Seamless السعودية أكثر من 200 متحدث رائد في الصناعة وأكثر من 300 جهة راعية ومشاركة، بالإضافة إلى تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات والأوساط الأكاديمية والممارسين المهنيين ورواد الفكر ومقدمي الحلول العالمية.

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