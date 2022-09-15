الذكاء الاصطناعي في السعودية .. مبادئ أخلاقيات وتنبؤ باحتياجات المواطنين والتحديات

أطلقت السعودية مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي قامت بإعدادها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لمرئيات العموم، حيث تسهم هذه المبادئ في تسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات أثناء مراحل دورة حياة تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.جاء ذلك خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي تنظمها "سدايا" في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 13 إلى 15 أيلول (سبتمبر) الجاري.وستسهم هذه المبادئ في دعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار في المملكة، مما ينعكس على مستوى جودة الخدمات التي تقدمها المملكة للأفراد، بما يضمن الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.وقال عبدالله بن شرف الغامدي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إن هذا الإنجاز الوطني من المشاريع التي عملت عليها "سدايا" ضمن حزمة من المشاريع والمبادرات التي تسهم في تحقيق الرفعة للمملكة وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي في خدمة رؤية المملكة 2030.وأوضح أن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ستساعد على تأسيس ممارسات وطنية في جميع القطاعات لدعم تبني الذكاء الاصطناعي للحد من الممارسات الخاطئة المصاحبة لهذه التقنية من خلال تطبيق المبادئ التالية، النزاهة والإنصاف، الأمن والخصوصية، الإنسانية، المنافع الاجتماعية والبيئية، والموثوقية والسلامة، والشفافية والقابلية للتفسير، إضافة إلى المساءلة والمسؤولية.من جهته، قال الدكتور ماجد التويجري المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في "سدايا"، نهدف إلى تطوير قدراتنا التقنية من خلال تضمين حلول الذكاء الاصطناعي في أعمالنا وعملياتنا الحالية، وستساعدنا مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي أيضا على ضمان الاستفادة من هذه القدرات على التطبيق الأمثل لهذه الحلول".وأضاف، أن هذه المبادئ ستساعدنا على الانتقال إلى الجيل التالي من الابتكار في عديد من المشاريع، ونجحت الهيئة في تلخيص مسؤولياتنا التي يجب علينا الالتزام بها في مختلف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونسعى بكل طموح إلى مواصلة تطوير وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تتجاوز التوقعات".والسعودية من أوائل الدول في تبني توصيات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي اعتمدتها اليونسكو في تشرين الثاني (نوفمبر) 2021 بمشاركة 193 دولة التي جرى تطويرها بمساهمة خبراء من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".في سياق متصل بالقمة، أوضح ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن السعودية طموحها كبير، ولذلك تعمل على كيفية تقديم أفضل الخدمات باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي تدعمه البيانات.وأضاف الحقيل، "أحد أهم أحلامنا كيف يكون لدينا أكثر من 200 مدينة ذكية في السعودية باستخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات إدارة النفايات ومواقف السيارات والتخطيط المكاني وغيرها".وأشار الوزير إلى أن حكومة المملكة بدأت تقوم بإجراء بعض التغييرات في الأنظمة، لجعل الذكاء الاصطناعي محركا أفضل ويكون أكثر استباقية لفهم احتياجات المواطنين وحل مشكلات البلديات التي تواجه المواطنين والزوار بشكل تنبؤي لكيلا يجعل مشكلة البلديات مصدر قلق أمام العملاء والزوار.من جانبه، أوضح بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن لدى السعودية قاعدة صناعية كبيرة تتألف من نحو 10 آلاف مصنع منتشر في 40 مدينة صناعية، الأمر الذي أسهم في تكوين 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بنمو 10 في المائة.وأضاف أن الوزارة أطلقت "برنامج مصانع المستقبل" الذي يستهدف تحويل 4000 مصنع إلى مصانع مؤتمتة تتبنى التقنيات التصنيعية المتقدمة، منوها بأن مؤتمر الذكاء الاصطناعي جاء في الوقت المناسب لأهميته، حيث إن هناك تقدما في مجال التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي والتعدين، والتي قامت بتغيير قواعد اللعبة في مجال الصناعة والتعدين.إلى ذلك، وخلال جلسة حوارية بعنوان "تصور النظام البيئي لاعتماد الذكاء الاصطناعي"، أعلن المهندس منصور المشيطي نائب وزير البيئة والمياه والزارعة، شراكة بين وزارة البيئة والمياه والزراعة و"سدايا" و"Googl" تتمثل في إطلاق أول مركز متخصص في العالم لحلول وتطبيقات الاستدامة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي باسم "مركز الذكاء الاصطناعي"، حيث يهدف إلى توظيف التقنيات المتطورة في كل قطاعات الوزارة وتنفيذ ثلاثة برامج تشمل 11 مبادرة لجميع قطاعاتها بطريقة تدريجية وطموحة وبمراحل مخطط لها.وأفاد بأن المرحلة الأولى ستركز على تطوير التنبؤات التي تستند إلى البيانات المناخية والاستدامة للمساعدة على مراقبة تغير المناخ والتنبؤ به في المملكة وخارجها.