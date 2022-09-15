الأسهم السعودية تفقد 191 نقطة مع تأثر المعنويات بشأن أسعار الفائدة .. والسيولة عند 5.4 مليار ريال

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 11871 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11846 نقطة فاقدا 0.8 في المائة، وفي نهاية التداول أغلق 11893 نقطة خاسرا 1.6 في المائة ما يعادل 191 نقطة. وارتفعت السيولة 2 في المائة بواقع 103 ملايين ريال، لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 11 في المائة بما يعادل 15 مليون سهم إلى 122 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 7 في المائة بنحو 20 ألف صفقة عند 283 ألف صفقة.
أداء القطاعات
تراجعت جميع القطاعات بصدارة قطاع الإعلام والترفيه بنحو 2.6 في المائة، ثم المصارف 2.07 في المائة، وحل ثالثا المواد الأساسية بـ2 في المائة.
وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 22 في المائة بقيمة 1.2 مليار ريال، يليه البنوك 20 في المائة ما يعادل مليار ريال، وحل ثالثا التأمين 18 في المائة بنحو 961 مليون ريال.
أداء الأسهم
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا الوطنية للتعليم بنحو 3.9 في المائة ليبلغ 60.50 ريال، يليه سدافكو بـ3.8 في المائة ليصل إلى 203.60 ريال، وحل ثالثا سهم "دله الصحية" 3.6 في المائة حيث أغلق عند 130.20 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا البنك السعودي الفرنسي بواقع 4.9 في المائة ليغلق عند 47 ريالا، يليه بوان بـ4.7 في المائة إلى 37.60 ريال، وحل ثالثا سهم صدر 4.3 في المائة ليقفل عند 48.35 ريال.
وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 559 مليون ريال، يليه "تكافل الراجحي" بنحو 501 مليون ريال، وحل ثالثا بوبا العربية بـ378 مليون ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق