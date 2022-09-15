أهم مستورد للغاز الألماني تدرس رفع حصة الحكومة لإنقاذها من التعثر

أعلنت شركة يونيبر الألمانية، أهم مستورد للغاز في ألمانيا أمس، أنها تدرس تعزيز مشاركة الحكومة الألمانية، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الشركة المتعثرة بسبب تقليص توريدات الغاز الروسي إلى ألمانيا.وقالت "يونيبر" في بيان البورصة أمس، إن "الأطراف المعنية تدرس في ظل تنامي حالات عدم اليقين زيادة مباشرة في رأس المال، التي يمكن أن تؤدي إلى حصة أغلبية كبيرة للحكومة الألمانية في يونيبر".في الوقت نفسه، قالت الشركة أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرارات بخلاف القرار الخاص بحزمة الاستقرار الصادر في يوليو الماضي". وكانت الحكومة الاتحادية والشركة المتعثرة يونيبر ومالكتها شركة فورتوم الفنلندية اتفقت في يوليو الماضي على حزمة استقرار بمليارات اليوروهات، التي نصت أيضا على مساهمة الحكومة في "يونيبر" التي لا تزال "فورتوم" تمتلك أكثر من 75 في المائة من أسهمها.وأضافت "يونيبر" أن "أزمة الطاقة الأوروبية تفاقمت منذ توقيع اتفاق الاستقرار، وذلك نظرا لعدم توريد كميات غاز روسي عبر خط نورد ستريم1، ونظرا لأن أسعار الغاز والكهرباء أصبحت مرتفعة للغاية ومتقلبة، ونتيجة لذلك ارتفعت الخسائر المالية ليونيبر منذ يوليو بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف شراء الغاز".وقالت الشركة "إنها ستأخذ الوضع المحيط والموقف المالي في حسبانها في المحادثات الخاصة بالبحث عن حل طويل الأمد". كانت "يونيبر" واجهت مأزقا بعد توقف روسيا عمليا عن ضخ الغاز إلى ألمانيا واضطرت الشركة إلى شراء الغاز من السوق بسعر أغلى لتعويض توريدات الغاز التي انقطعت من روسيا، وذلك للوفاء بالتزاماتها التعاقدية، الأمر الذي أدى إلى حدوث مشكلات في السيولة، حيث كانت "يونيبر" تشتري الغاز الروسي بأسعار رخيصة نسبيا.