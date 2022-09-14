أغنى رجل في ألمانيا يرفع حصته في لوفتهانزا إلى 17.5 %

رفع أغنى رجل في ألمانيا حصته في شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران وذلك بعد شرائه للأسهم التي تخلت عنها الحكومة الألمانية كجزء من خروجها من الشركة الرائدة في مجال الطيران.

وبذلك ارتفعت حصة كلاوس ميشائيل كونه في لوفتهانزا إلى 17.5 في المائة وذلك بحسب بيان تم إرساله بالبريد الإلكتروني من مجموعة الشركة القابضة المملوكة لرجل الأعمال. بذلك حل الملياردير كونه هذا العام محل الدولة الألمانية كأكبر مساهم مستثمرا جزءا من ثروة كونها في مجال اللوجستيات.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج اليوم إن متحدثة باسم المجموعة قالت عبر البريد الإلكتروني إن هذه الخطوة "تؤكد النظرة الإيجابية من كونه القابضة للشركة"، ورفضت التعليق على سؤال حول ما إذا كان كونه يعتزم

زيادة أخرى في حصته في لوفتهانزا.

يذكر أن صافي ثروة كونه تبلغ 32.2 مليار دولار وذلك حسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، وهو الرئيس الشرفي وصاحب حصة الأغلبية في مجموعة كونه+ناجل، أكبر وكيل شحن بحري في العالم.

وبحسب "الألمانية" كان صندوق الاستقرار الاقتصادي الألماني قد باع حصته الأخيرة المتبقية له في شركة لوفتهانزا مقابل 1.07 مليار يورو (1.07 مليار دولار)، حسبما ذكرت الوكالة المالية في ألمانيا في فرانكفورت.

وأدى بيع ما يقل قليلا عن 10 في المائة من أسهم لوفتهانزا للمستثمرين الدوليين في اكتتاب جماعي إلى تحقيق الحكومة الألمانية أرباحا كبيرة من 306 ملايين يورو أنفقتها على شراء الحصة في يونيو 2020، حيث واجهت شركة الطيران الإفلاس بسبب جائحة كورونا.