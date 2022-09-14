انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو 2.3% في يوليو

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الأوروبي "يوروستات" اليوم انخفاض الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة أكبر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي.

وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.3% مقارنة بشهر يونيو الماضي، عندما ارتفع بنسبة 1.1%.

ويرجع الانخفاض الشهري في الإنتاج الصناعي إلى تراجع إنتاج البضائع الرأسمالية بنسبة 4.2% وإنتاج البضائع المعمرة بنسبة 1.6%.

ومن ناحية أخرى، ارتفع إنتاج البضائع غير المعمرة بنسبة 1.2% وإنتاج الطاقة بنسبة 0.4%.

وبحسب "الألمانية" انخفض الإنتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 2.4% في يوليو الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.2%.

وتراجع الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.6% في يوليو الماضي، وبنسبة 0.8% خلال نفس الشهر من العام الماضي.