الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها مرتفعة بعد التعافي من مخاوف الفائدة

بدأت مؤشرات الأسهم الأمريكية تعاملاتها على ارتفاع اليوم بعد عمليات بيع سريعة في الجلسة السابقة مدفوعة ببيانات تضخم مرتفعة أثارت مخاوف بشأن إلى أي مدى سيرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وإلى متى ستدوم هذه السياسة النقدية المتشددة.

وارتفع المؤشر داو جونز 36.05 نقطة، أي 0.12 في المائة، عند بدء التعاملات إلى 31141.02 نقطة.

ووفقا لرويترز صعد المؤشر ستاندردآند بورز بواقع 8.04 نقطة، أي 0.20 في المائة، إلى 3940.73 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك 46.83 نقطة، أي 0.40 في المائة، إلى 11680.41 نقطة.