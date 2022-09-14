تراجع الأسهم الأوروبية وصعود "التجزئة" يحد من الخسائر

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الافتتاح اليوم بعد بيانات تضخم أمريكية أعلى من المتوقع عززت التوقعات برفع أكبر للفائدة في البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، وتسبب صعود أسهم شركات التجزئة بقيادة إنديتكس الإسبانية في الحد من الخسائر.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % ، وتراجع مؤشر أسهم قطاع التكنولوجيا 0.4 % ، وصعد مؤشر قطاع البنوك 0.1 %.

وكشفت بيانات أمس الثلاثاء أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة زادت أكثر من المتوقع في أغسطس، ومن المرتقب أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء المقبل.

وقفز مؤشر شركات التجزئة 2.3 % وكان القطاع الأكثر ارتفاعا بعد صعود سهم إنديتكس الإسبانية المالكة للعلامة التجارية زارا خمسة بالمئة. وارتفع المؤشر الإسباني 0.3 % وكان ضمن بضعة مؤشرات صاعدة في أوروبا.

وأعلنت إنديتكس تسجيل قفزة بنسبة 24.5 % في مبيعات ستة أشهر وارتفاع الأرباح على أساس سنوي لتنهي شهر يوليو تموز على ارتفاع قوي قبل بدء ضعف الطلب على الملابس الشهر الماضي بسبب زيادة التضخم.