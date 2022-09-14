تحت رعاية الملك .. السعودية تستضيف اجتماع محافظي المصارف المركزية العربية الأحد القادم

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف المملكة ممثلة بالبنك المركزي السعودي، اجتماع الدورة الاعتيادية 46 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وورشة الطاولة المستديرة رفيعة المستوى المصاحبة للاجتماع حول "العملات الرقمية للبنوك المركزية ومستقبل النظام النقدي"، وذلك يومي الأحد والاثنين 18 و 19 سبتمبر في جدة.

وسيشهد الاجتماع مشاركة عدد من كبار المسؤولين في صندوق النقد الدولي، ومجلس الاستقرار المالي، إلى جانب خبراء من مؤسسات دولية وبنوك مركزية عالمية، حيث سيناقش محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال الاجتماع عددا من الموضوعات الرئيسة، أهمها : الموجة التضخمية العالمية وتداعياتها على السياسة النقدية في الدول العربية، ومخاطر تداعيات تغيات المناخ على القطاع المالي والخدمات المصرفية، وتحديات التحول نحو التمويل الأخضر، إضافة إلى متطلبات وتحديات إعادة بناء هوامش رأس المال والسيولة لدى القطاع المصرفي بعد رفع حزم الدعم.

وسيتضمن جدول أعمال الاجتماع، اطلاع محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على تقارير عن أعمال اللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس، وكذلك الاطلاع على الإصدار الخامس من تقرير الاستقرار المالي في الدول العربية 2022، والتقرير الاقتصادي العربي الموحّد 2022، بجانب الإحاطة بالخطاب العربي الموحد 2022، الذي ستقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر 2022، الذي يعكس مرئيات الدول العربية تجاه التطورات الاقتصادية الراهنة.