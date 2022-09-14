الأسهم اليابانية تتراجع بفعل بيانات التضخم الأمريكية .. "نيكي" يهبط 2.7%

تعرضت الأسهم اليابانية لأكبر هبوط لها منذ 3 أشهر اليوم مقتفية أثر خسائر وول ستريت خلال الليل بفعل ارتفاع غير متوقع في بيانات التضخم الأمريكية، في حين أثرت تقارير حول نية بنك اليابان المركزي على ما يبدو التدخل في سوق العملات على المعنويات.

وانخفض المؤشر نيكي 2.95 في المائة بعد فترة وجيزة من الافتتاح وأغلق على تراجع بواقع 2.78 في المائة عند 27818 نقطة، بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن بنك اليابان المركزي أجرى فحصا لسعر الفائدة في تمهيد واضح للتدخل في سوق العملات وسط انخفاضات حادة في قيمة الين.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على انخفاض 1.97 في المائة في أسوأ يوم له منذ 13 يونيو.

وسجلت وول ستريت أكبر خسارة لها منذ عامين بعد أن أظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفاع التضخم في أغسطس بنسبة 0.1 في المائة على الرغم من التوقعات بانخفاضه.

وبحسب "رويترز"، قادت أسهم التكنولوجيا الخسائر على المؤشر نيكي، إذ تراجعت 2.59 في المائة بعد أن هبط مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات 6.18 في المائة خلال الليل.

وهبط سهم مجموعة سوفت بنك 4.38 في المائة وكذلك سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق 3.69 في المائة.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي، تكبد 208 خسائر وارتفع 46 واستقر اثنان دون تغيير يذكر.