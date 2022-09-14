النفط يتراجع بفعل المخاوف من رفع الفائدة الأمريكية .. "برنت" عند 93 دولارا

تراجعت أسعار النفط بصورة طفيفة اليوم وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا، أي 0.2 في المائة، إلى 93 دولار للبرميل بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا، أي 0.1 في المائة، إلى 87.20 دولار.

وتعرضت الأسعار لضغوط من بيانات غير متوقعة للتضخم الأمريكي أمس الثلاثاء، مما بدد الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الاتحادي من سياسته المتشددة المتعلقة برفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة، وفقا لـ"رويترز".

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في ظل بقاء التضخم بعيدا عن معدله المستهدف والبالغ اثنين في المائة.

وفي الصين، يؤدي استمرار سريان القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 إلى تقليص الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.