الأسهم السعودية تستهل تعاملاتها على تراجع 200 نقطة

تراجعت الأسهم السعودية خلال مطلع تعاملات جلسة اليوم بأكثر من 1.9 في المائة، ليفقد المؤشر العام مايزيد عن 200 نقطة.

و قاد تراجع السوق، قطاعا البنوك والمواد الأساسية بشكل رئيسي.

سجلت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة انخفاضا حادا بنهاية تعاملات جلسة أمس، لتتكبد أكبر خسارة في يوم واحد في أكثر من عامين

ودفعت عمليات بيع مكثفة الأسهم الأمريكية إلى التراجع بشكل حاد بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أغسطس.

ويتداول مصرف الراجحي على تراجع بنحو 2.4 في المائة، بينما هبطت أسهم أرامكو السعودية بنحو 0.8 في المائة، وهما الأكثر ضغطا على حركة السوق.

أما حركة الأسهم خلال التعاملات فقد ارتفعت شركة واحدة فقط، بينما تراجعت أسهم 185 شركة، فيما لازالت أسهم 25 شركة على إستقرار.