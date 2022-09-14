زيادة غير متوقعة في التضخم تهوي بالأسهم الأمريكية .. عززت التوقعات بتسريع وتيرة رفع الفائدة

هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد عند الافتتاح أمس، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع أسعار المستهلكين الشهرية في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع في آب (أغسطس)، ما يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، وفقا بـ "رويترز".

وأثناء التعاملات، هوى مؤشر داو جونز الصناعي 1066 نقطة، بواقع 3.29 في المائة، إلى 31314 نقطة. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 151 نقطة، بنحو 3.68 في المائة، إلى 3960 نقطة، بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 553 نقطة، أو 4.51 في المائة، إلى 11712 نقطة.

من جهة أخرى، خسرت الأسهم الأوروبية 1.6 في المائة أمس، متراجعة من أعلى مستوياتها في أسبوعين والتي سجلتها في وقت سابق من الجلسة، إذ عززت بيانات التضخم الأمريكية الأعلى من المتوقع الرهانات على زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقاد الخسائر أسهم شركات التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة إذ انخفضت 3.2 في المائة، في حين خسرت أسهم العقارات 3.9 في المائة. وكان قطاع المرافق هو الرابح الوحيد بين القطاعات الفرعية الرئيسة في أوروبا.

وأنهى مؤشر ستوكس 600 مكاسب ثلاث جلسات متتالية. كما انخفض مؤشر داكس الألماني 1.6 في المائة، متخليا عن المكاسب التي أوصلته إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع في وقت سابق أمس.

وفقدت أسهم شركات التكنولوجيا ما يقرب من 30 في المائة حتى الآن هذا العام، لتكون من بين أكثر القطاعات انخفاضا في أوروبا بعد العقارات وتجارة التجزئة، حيث يستعد المستثمرون لرفع أسعار الفائدة وسط تصاعد التضخم بعد الجائحة.

وفي آسيا، أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع أمس مقتفيا أثر وول ستريت البارحة الأولى بقيادة مكاسب لشركة نينتندو لألعاب الفيديو، حتى على الرغم من توخي المستثمرين الحذر قبل صدور تقرير رئيس عن التضخم في الولايات المتحدة.

وأنهى مؤشر نيكاي التعاملات مرتفعا 0.25 في المائة عند 28614.63 نقطة بعد ارتفاعه في وقت سابق من الجلسة إلى 28659.76 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 أغسطس. ومن بين 225 سهما على المؤشر، ارتفع 128 وانخفض 86 في حين أغلق 11 سهما دون تغيير.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.32 في المائة إلى 1986.57 نقطة.

وكان قطاع الطاقة الأفضل أداء على مؤشر نيكاي حيث ارتفع 0.85 في المائة مع مواصلة النفط الخام تعافيه من أدنى مستوياته منذ عدة أشهر وسط مخاوف بشأن الإمدادات المتجهة إلى نصف الكرة الشمالي في فصل الشتاء.

وكانت "نينتندو" الأفضل أداء على المؤشر، إذ قفزت 5.51 في المائة بعد أن أعلنت عن مبيعات محلية قياسية للعبة (سبلاتون 3) لدى إطلاقها على منصة (سويتش) لتتفوق حتى على المبيعات التي حققتها لعبة (أنيمال كروسينج نيو هورايزونز) لدى إطلاقها.

كما ارتفعت الأسهم المرتبطة بقطاع السفر بعد أن ذكر تقرير أمس الأول، أن اليابان تخطط للتخلي عن متطلبات التأشيرات السياحية من بعض الدول في إطار إجراءات للتخفيف من الضوابط الصارمة على الحدود.