بورصات الخليج تواصل الارتفاع مع صعود النفط .. «دبي» الأفضل أداء

واصلت أسواق الخليج الرئيسة تسجيل المكاسب أمس بدعم من ارتفاع أسعار النفط على خلفية مخاوف بشأن الإمدادات، كما عززت خطة الطرح العام الأولي لشركة سالك لخدمات التعرفة المرورية في دبي المعنويات في السوق.وبحسب "رويترز"، ارتفع المؤشر الرئيس في دبي 1.6 في المائة، مسجلا أكبر زيادة خلال يوم واحد فيما يقرب من ثلاثة أشهر. وقادت أسهم البنوك والعقارات الارتفاع، ما يجعل المؤشر على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد أسبوعين متتاليين من الخسائر.وارتفعت المعنويات مع تسعير "سالك" سعر طرحها العام الأولي عند درهمين للسهم، ما يعني أن قيمة الطرح تصل إلى نحو ثلاثة مليارات درهم "817 مليون دولار".و"سالك" هي ثالث كيان يسعى إلى إدراج أسهمه هذا العام في طرح عام أولي يهدف إلى جذب المستثمرين في السوق المحلية.وزاد مؤشر أبوظبي 0.6 في المائة، وصعد لليوم الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب خلال شهر. وتأتي الزيادة بينما تتجه أسعار النفط إلى تحقيق مكاسب لليوم الرابع.ودعمت أسهم المصارف المؤشر القطري ليرتفع 0.9 في المائة، حيث أغلقت أسهم البنوك كافة تقريبا على ارتفاع.وأغلق مؤشر الكويت على ارتفاع بنحو 0.82 في المائة. وصعدت أسهم بيت التمويل الكويتي 2.2 في المائة وبنك الكويت الوطني 0.7 في المائة وأجيليتي للمخازن العمومية 0.4 في المائة.وارتفع مؤشر البحرين 0.47 في المائة إلى 1939 نقطة. وتراجع مؤشر مسقط 0.31 في المائة ليغلق عند 4498 نقطة.وفي القاهرة، أغلق المؤشر الرئيس للبورصة المصرية على تراجع 0.4 في المائة. ويبدو أن المستثمرين يسعون إلى جني الأرباح بعد فترة طويلة من المكاسب.وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة مستوى 713.2 مليار جنيه، بعد تداولات كلية في السوق بلغت 1.7 مليار جنيه.