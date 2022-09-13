الأسهم السعودية ترتفع للجلسة الثالثة على التوالي .. والسيولة عند 5.3 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالي لتغلق عند 12084 نقطة رابحة 62 نقطة بنحو 0.5 في المائة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط بواقع 0.26 في المائة ليغلق عند 1675 نقطة. أشير في التحليل السابق إلى أن السوق ستواجه مقاومة عند مستويات 12080 - 12100 وجاء الإغلاق عندها، لكنها عجزت عن تجاوز متوسط 50 يوما، مع تراجع الأسواق بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، الذي سيعزز من احتمالات تشديد السياسة النقدية في الاجتماع المقبل. استمرار تشديد السياسة النقدية يؤثر في تقييمات الأسهم، كما أنه يحد من النشاط الاقتصادي، ما قد يكون له انعكاس على ربحية الشركات، خاصة ذات المديونة المتغيرة بفائدة عالية.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 12035 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أدنى نقطة عند 11985 نقطة فاقدا 0.31 في المائة، وحقق أعلى نقطة خلال الجلسة عند 12089 نقطة كاسبا 0.56 في المائة، وفي نهاية التداول أغلق عند 12084 نقطة رابحا 0.52 في المائة ما يعادل 62 نقطة. وارتفعت السيولة 21 في المائة بواقع 934 مليون ريال، لتصل إلى 5.3 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 22 في المائة ما يمثل 137 مليون سهم إلى 137 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فارتفعت 6 في المائة بنحو 17 ألف صفقة عند 303 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ثلاثة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة قطاع الأدوية بنحو 1.08 في المائة، ثم الاستثمار والتمويل 0.87 في المائة، وحل ثالثا الطاقة بـ0.07 في المائة. بينما تصدر القطاعات المرتفعة السلع الرأسمالية بنحو 1.78 في المائة، يليه "المرافق العامة" 1.56 في المائة، وجاء ثالثا إنتاج الأغذية 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 26 في المائة بقيمة 1.4 مليار ريال، يليه البنوك 24 في المائة، ما يمثل 1.3 مليار ريال، وحل ثالثا الطاقة 9 في المائة بنحو 473 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا اللجين بنحو 4.4 في المائة ليبلغ 57.20 ريال، يليه بوان 4.4 في المائة ليصل إلى 39.45 ريال، وحل ثالثا سهم البنك السعودي الفرنسي 4.2 في المائة، حيث أغلق عند 49.40 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "معادن" بواقع 3.8 في المائة ليغلق عند 69.10 ريال، يليه الآمار 2.8 في المائة إلى 134.80 ريال، وحل ثالثا سهم أسواق العثيم 2.7 في المائة ليصل إلى 123.80 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم مصرف الراجحي بقيمة 444 مليون ريال، يليه معادن بنحو 440 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الإنماء 368 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية