هيئة الأدب والنشر والترجمة تحتفي بالمشروعات الفائزة بجوائز "مسرعات أعمال النشر"



احتفت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس، بتخريج 20 مشروعاً من المشروعات المشاركة في "مسرعات أعمال النشر"، كما كرمت ستة فائزين من أصحاب هذه المشروعات بناءً على اختيار لجنة التحكيم، وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم في مدينة الرياض بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور محمد حسن علوان.

وقدمت هيئة الأدب والنشر والترجمة بهذه المناسبة عرضاً تضمن مراحل أول مسرعة أعمال متخصصة في مجال النشر بالعالم العربي، وأهدافها، وأبرز ما قدمته خلال ستة أشهر من العمل المتواصل بمعدل 100 ساعة تدريبية و50 ساعة استشارية، إضافةً إلى عرض مرئي وثّق رحلة المشاركين في المشروع.

من جانبها، ثمنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، جهود هيئة الأدب والنشر والترجمة لتنظيمها لهذا المشروع الذي يحتاجه قطاع النشر، متمنيةً للخريجين النجاح في مسيرتهم المقبلة.

ثم استعرض الخريجون خلال الحفل قصص مشاريعهم ومميزاتهم التنافسية، قبل أن يتسلموا جوائزهم من الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب والنشر والترجمة بواقع مئة وخمسين ألف ريال لكل مشروع فائز، وهي: تطبيق "حرف"، ومؤسسة "تروي"، ودار "مَوْزون"، ومنصة "نادي الكتاب"، ودار "ورقة"، ودار "عالم اللغات".

يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة أطلقت مشروع "مسرعات أعمال النشر" بهدف تمكين 20 دار نشر سعودية في مجالات النشر المختلفة، وإقامة مسرعتَيْ أعمال متتاليتين قدمتَا خلالها برامج تدريبية، وجلسات إرشادية، وشبكة من الشركاء في قطاعات الأعمال، والنشر.