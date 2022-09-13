أسهم أوروبا ترتفع مدعومة بتقارير عن صفقة بين "شنايدر" و"أفيفا"

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 % عند الافتتاح اليوم مدعوما بقفزة في أسهم أفيفا على خلفية تقارير عن اقتراب شنايدر الفرنسية من إتمام صفقة لشراء الشركة.

وبحسب "رويترز" قفزت أسهم شركة أفيفا البريطانية للبرمجيات 3.3 % لتتصدر المؤشر الأوروبي.

وارتفع سهم مجموعة شنايدر إلكتريك الصناعية الفرنسية 0.9 % بعد أن ذكرت شبكة سكاي الإخبارية في وقت متأخر من أمس الاثنين أنها تقترب من إتمام صفقة للاستحواذ على شركة أفيفا بالكامل مقابل 3.5 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليار دولار).

وارتفع سهم مجموعة يو.بي.إس 1.1 % وسط خطط لزيادة التوزيعات النقدية بنسبة 10 % إلى 0.55 دولار للسهم.

وستتجه جميع الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم إذ يتوقع المحللون أن التضخم بلغ ذروته.