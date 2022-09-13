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أسواق الأسهم- السعودية

14 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 146 مليون ريال

14 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 146 مليون ريال

"الاقتصادية" من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 146 مليون ريال على 3.25 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية "تاسي"، وذلك على النحو التالي :

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

النهدي

197

100,000

19,700,000

تداول

222.2

68,100

15,131,820

البلاد

51.8

500,000

25,900,000

بترو رابغ

15.62

500,000

7,810,000

السعودي الفرنسي

47.6

283,462

13,492,791

صافولا

31.95

110,000

3,514,500

ينساب

49.8

125,000

6,225,000

سبكيم

46.8

395,000

18,486,000

المتقدمة

47.85

90,000

4,306,500

المراعي

52.5

70,000

3,675,000

الكهرباء

24.94

500,000

12,470,000

موبايلي

37.4

220,000

8,228,000

الإستثمار

19.6

175,000

3,430,000

العربي

31

115,224

3,571,944
 
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