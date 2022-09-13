14 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 146 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 146 مليون ريال على 3.25 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية "تاسي"، وذلك على النحو التالي :

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة النهدي 197 100,000 19,700,000 تداول 222.2 68,100 15,131,820 البلاد 51.8 500,000 25,900,000 بترو رابغ 15.62 500,000 7,810,000 السعودي الفرنسي 47.6 283,462 13,492,791 صافولا 31.95 110,000 3,514,500 ينساب 49.8 125,000 6,225,000 سبكيم 46.8 395,000 18,486,000 المتقدمة 47.85 90,000 4,306,500 المراعي 52.5 70,000 3,675,000 الكهرباء 24.94 500,000 12,470,000 موبايلي 37.4 220,000 8,228,000 الإستثمار 19.6 175,000 3,430,000 العربي 31 115,224 3,571,944