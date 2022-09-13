14 صفقة خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 146 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم، إجراء 14 صفقة خاصة بقيمة 146 مليون ريال على 3.25 مليون سهم، تمت على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق الرئيسية "تاسي"، وذلك على النحو التالي :
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
النهدي
|
197
|
100,000
|
19,700,000
|
تداول
|
222.2
|
68,100
|
15,131,820
|
البلاد
|
51.8
|
500,000
|
25,900,000
|
بترو رابغ
|
15.62
|
500,000
|
7,810,000
|
السعودي الفرنسي
|
47.6
|
283,462
|
13,492,791
|
صافولا
|
31.95
|
110,000
|
3,514,500
|
ينساب
|
49.8
|
125,000
|
6,225,000
|
سبكيم
|
46.8
|
395,000
|
18,486,000
|
المتقدمة
|
47.85
|
90,000
|
4,306,500
|
المراعي
|
52.5
|
70,000
|
3,675,000
|
الكهرباء
|
24.94
|
500,000
|
12,470,000
|
موبايلي
|
37.4
|
220,000
|
8,228,000
|
الإستثمار
|
19.6
|
175,000
|
3,430,000
|
العربي
|
31
|
115,224
|
3,571,944
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