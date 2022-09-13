الدولار يتراجع وسط ترقب بيانات التضخم .. واليورو يقفز

هبط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين أمام سلة من العملات اليوم الاثنين في أعقاب مكاسب قوية مؤخرا مع تزايد التوتر بين المستثمرين قبيل بيانات التضخم الأمريكية وبينما تبدو بنوك مركزية خارج الولايات المتحدة أكثر نزوعا نحو تشديد السياسة النقدية.

وقفز اليورو لأعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الدولار مع دفاع مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي عن مزيد من التشديد النقدي القوي.

وقال محللون إن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين الذي سيصدر غدا الثلاثاء سيجري مراقبته عن كثب بحثا عن دلائل على مدى القوة التي قد يحتاجها مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة الأسبوع القادم لمحاربة تضخم مرتفع.

ومن المتوقع أن ترفع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية صانعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي في اجتماعها في 20 و21 سبتمبر أيلول سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من نطاقه الحالي الذي يتراوح من 2.25 بالمئة إلى 2.50 بالمئة.

واستمد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، قوة مؤخرا من توقعات لزيادات قوية للفائدة ووصل إلى ذروة عقدين عند 110.79 يوم الأربعاء الماضي. وانخفض اليوم 0.4 بالمئة إلى 108.31 بعد أن سجل أدنى مستوى منذ 26 أغسطس آب.

وارتفع اليورو مقابل العملة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ 17 أغسطس آب بعد أن كان سجل أدنى مستوى في 20 عاما عند 0.9862 دولار الأسبوع الماضي.

وسجل اليورو في أواخر التعاملات اليوم 1.0117 دولار، مرتفعا 0.7 بالمئة.

وقال محللون لرويترز إن صانعي السياسة بالبنك المركزي الأوروبي يرون مخاطر متزايدة بأن يضطر البنك لزيادة سعر الفائدة الرئيسي إلى اثنين في المئة أو أكثر لكبح تضخم قياسي في منطقة اليورو.

وأمام الدولار، جرى تداول الجنيه الاسترليني في أواخر التداولات مرتفعا 0.8 بالمئة عند 1.1681 دولار، صعودا من أدنى مستوى في 37 عاما الذي هوى إليه الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار قليلا أمام العملة اليابانية إلى 142.75 ين لكنه ما زال بعيدا عن أعلى مستوى في 24 عاما البالغ 144.99 ين الذي سجله الأسبوع الماضي.

وصعد الدولار الاسترالي في أواخر التعاملات 0.6 بالمئة إلى 0.6883 دولار أمريكي.

وفي سوق العملات المشفرة، قفزت بتكوين 2.6 بالمئة إلى 22 ألف و422 دولارا في حين صعدت إيثريوم 2.3 بالمئة إلى 1726 دولارا.